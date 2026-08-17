"Изблици от миналия век": Мицкоски се опълчи на Вучич за македонската църква, засега само на думи

На фона на ширещия се "Сръбски свят" в Северна Македония македонският премиер Християн Мицкоски изглежда се опълчи на сръбския президент Александър Вучич, наричайки думите му за македонската църква "изблици от миналия век". Поводът - Вучич, който е в предизборна кампания в страната си, каза, че църквата в Белград и в Скопие е една и съща. Макар и Мицкоски да звучи убидетелно - думите му си остават само думи. Още повече, че според македонските медии той продължава своето изказване, че в интерес на Северна Македония е да изгражда добросъседски отношения.

Добросъседство само със Сърбия?

Въпреки това изглежда думите на Мицкоски са насочени само към Сърбия, тъй като югозападната ни съседка има Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., но в последните години тя не изгражда добросъседски отношения със страната ни.

Напротив - свидетели сме на език на омразата срещу българите, от които следват престъпления от омраза - палежи на автомобилите на посолството ни в Скопие, на дела срещу българи, последното от които срещу Ива Михайлова, на която отказват да се лекува в София. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели

Защо Мицкоски се опълчи само на думи

Докато Мицкоски говори за изблици от миналия век относно изявлението на сръбския президент - в Охрид продължават македоно-сръбските полицейски патрули.

Конституционният съд на Северна Македония и към момента си сътрудничи с този на Сърбия, а доказаният сръбски агент Иван Стоилкович все още е част от правителството на Християн Мицкоски.

Неслучайно през юни Европейският парламент отчете ширещ се "Сръбски свят" в Северна Македония, както сръбско и руско влияние. Нещо, което остана незабелязано от македонските медии. ОЩЕ: "Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония: Сръбски полицаи патрулират в Охрид