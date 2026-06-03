Още нямат човек от Вашингтон: Скопие май завижда на София за американския посланик

След като вчера се вълнуваха от новия посланик на САЩ в България и македонските медии го нарекоха лобист и акцентираха, че няма дипломатически опит, днес продължават темата, като даже не споменават България, но се оплакват, че в Скопие няма нов американски посланик посланик, става ясно от материал на македонската медия "Вечер". "Президентът на САЩ Доналд Тръмп избра нови посланици на САЩ в Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина, докато за Северна Македония и Косово все още няма номинация", пише македонската медия.

Посланиците на Балканите

Калифорнийският адвокат Майкъл Йънг е избран за нов посланик на САЩ в Сърбия. Това е вторият опит на американската администрация да назначи ръководител на дипломатическа мисия в Белград. Питър Маккой от Южна Каролина е номиниран за посланик в Черна гора, докато Роналд Джонсън от Масачузетс е избран за посланик в Босна и Херцеговина. Преди това военният офицер Ерик Уендт беше номиниран за посланик в Албания.

Номинацията на всеки кандидат вече трябва да премине през конституционно предписания процес на административно потвърждение пред Сената на САЩ. ОЩЕ: "Няма опит в дипломацията": В РСМ се развълнуваха от новия посланик на САЩ в България

Заедно с тях Белият дом номинира редица посланици за приблизително 20 държави.

Нова дипломация на Балканите

Според медията САЩ оформят нова дипломация за Балканите. Припомняме, че от скорошен доклад на Държавния департамент стана ясно, че Съединените американски щати (САЩ) започнаха нова ера в своята политика в Западните Балкани. Докладът е седем страници и в обхвата му попадат Албания, Босна и Херцеговина (БиХ), Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия. Разбира се, в Босна и Херцеговина Съединените щати остават ангажирани с Дейтънското мирно споразумение и суверенитета и териториалната цялост на страната и ще продължават да насърчават Сърбия и Косово да постигнат напредък в нормализирането на отношенията с цел постигане на договорено, трайно споразумение, приемливо и за двете страни. Администрацията на САЩ се фокусира върху осигуряването на справедливо, реципрочна търговия и премахване на бариерите за американските компании. Търговската служба на САЩ преговаря за споразумения за реципрочна търговия със Северна Македония и Сърбия. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди