"Борих се с маркуча и жетоните": Вучич се опита да бъде човек от народа, но не се справи с автомивката (ВИДЕО)

Президентът на Сърбия Александър Вучич публикува в социалните мрежи видео, на което се опитва да ъбде човек от народа и отива на автомивка на самообслужване, , но всичко не е минало по план, става ясно от материал на хърватсакта медия "Индекс". При пристигането си в автомивката, той се опитал сам да измие колата, но имал проблеми с жетона и маркуча на миещата машина, пише още хърватската медия.

„Опитах се да измия колата. Борих се с маркуча и жетоните, забравих за килимите, но в крайна сметка операцията беше частично успешна. Подготовката за кампанията е към своя край“, написа Вучич покрай видеото. Неговото съобщение се вписва в кампанията, която той обяви през юли. По това време той заяви, че кампанията ще има няколко фази и че политиците и активистите трябва да проявят повече загриженост за всеки гражданин.

Прави впечатление, че видеото му е споделено както във "Фейсбук", така и в ТикТок.

Видеото - може да видите ТУК.

Обявена предизборна кампания

Вучич е записал част от видеото, докато е шофирал и подчерта, че предварително е настроил телефона си така, че да не се налага да го държи или гледа в него, докато шофира.

По време на пътуването той говори и за инфраструктурни проекти в Сърбия и каза, че е необходимо да се свърши още много работа, особено по пътищата и в подпомагането на жителите, които не живеят в градски центрове.

През последните седмици Вучич вече обяви предизборната си кампания и заяви, че ще наблегне повече на директния контакт с гражданите. ОЩЕ: "Изблици от миналия век": Мицкоски се опълчи на Вучич за македонската църква, засега само на думи