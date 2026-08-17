Как Косово планира да изненада икономиката на Балканите?

Изпълняващият длъжността министър-председател Албин Курти заяви, че целта на правителството е да трансформира икономиката на Косово, да укрепи местното производство и да увеличи износа за европейските и международните пазари, съобщи kosovapress. Курти направи това изявление по време на церемонията по първата копка на индустриалния парк в село Ливадице, община Подуево.

Марката "Произведено в Косово"

„Нашата цел като правителство е да трансформираме икономиката на Косово, да укрепим местното производство и да създадем широка гама от продукти с марката „Произведено в Косово“ – както по отношение на разнообразието, така и на обема – за да можем не само да заместваме вноса, но и да увеличим износа за европейските и международните пазари", каза Курти.

Целта на новите индустриални зони

Той обърна внимание, че новооткритите индустриални зони са предназначени за местни фирми, които искат да се разраснат и да увеличат капацитета си, както и за представители на диаспората, желаещи да върнат капитала и опита си в родината си, и за чуждестранни инвеститори, виждащи възможност да преместят част от производството си в Република Косово.

"Работата започва днес и очаквам този парк скоро да се превърне в нов, значим център за бизнеса“, заяви Курти.

Изпълняващият длъжността министър на промишлеността, предприемачеството и търговията Мимоза Кусари-Лила подчерта, че министерството работи по активирането на 16 индустриални зони.

Междувременно кметът на Подуево Шпейтим Булики определи Индустриалния парк като един от най-важните икономически проекти за общината. ОЩЕ: След загубата на Орбан: Хърватия вижда бърза писта за ЕС на държава от Западните Балкани