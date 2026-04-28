Кьовеши като Чаушеску: Гърция влезе във война с европейския главен прокурор заради корупционния мегаскандал

Дясната управляваща партия в Гърция премина в настъпление срещу европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с разследването ѝ по мащабен корупционен скандал в южната ни съседка, свързан със стотици милиони евро от селскостопанските фондове на ЕС. Членове на консервативната формация „Нова демокрация“ на премиера Кириакос Мицотакис са тясно свързани с разследването на Европейската прокуратура за организирана схема за измама, в която са замесени държавни служители от Гръцката агенция за плащания и контрол за насочване и гарантиране на общностни помощи (OPEKEPE). Няколко министри и заместник-министри вече бяха принудени да подадат оставка.

Разследването се води срещу 100 лица в Гърция, като обектите са получили плащания за пасища, които нито притежават, нито са наели. Това е станало чрез декларации с невярно съдържание. Взели са пари и за селскостопански дейности, които не са извършвали. Това принуди гръцкото правителство да уволни председателя на ресорната агенция, а самата тя бе закрита.

Наскоро Европейската комисия наложи на южната ни съседка глоба от почти 400 млн. евро заради лошо управление и недостатъчен контрол на субсидиите в рамките на Общата селскостопанска политика.

Кампания на "Нова демокрация" с лични атаки срещу европейския главен прокурор

През последните дни политиците от „Нова демокрация“ реагираха много по-агресивно на случая, като често отправяха лични нападки срещу Кьовеши и нейното разследване. Те определиха нейните дела като „абсурдни“ и – тъй като тя е румънка – я обвиниха, че използва тактиките на комунистическата полицейска държава на Николае Чаушеску.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис подчерта, че Атина има „суверенно право“ да се оттегли от сътрудничеството с Европрокуратурата в бъдеще, като заяви, че тя работи „много зле“. „Подходът, възприет от Европейската прокуратура, ми създава впечатление за организирана и целенасочена политическа намеса и повдига сериозни въпроси в съзнанието ми дали сме били прави да подкрепим тази институция“, написа Георгиадис в дълъг пост в X.

Заместник-министърът на миграцията и убежището София Вултепси се опита да представи Кьовеши като личност, формирана от режима на Чаушеску, паднал през 1989 г., като се позова на използването на „доносници“ - очевидно правейки паралел с информаторите по гръцкото дело за корупция.

„Те идват от страна, в която няма традиция на разделение на властите“, заяви тя пред телевизия SKAI. „При Чаушеску децата бяха принуждавани да доносничат за родителите си... Не искам правосъдие по модела на Чаушеску в Гърция".

Премиерът Мицотакис беше по-сдържан в критиките си, но намекна за политическа програма, като се оплака от „селективни изтичания на информация“ във връзка със случая.

Скандалът със селскостопанските фондове, който разтърси Атина, се фокусира върху много гърци, които неправомерно са получавали селскостопански субсидии за земя, която не притежават, или за селскостопанска работа, която не са извършвали. Многогодишната измама беше предмет на разследване на Politico миналата година: "Пирамида на корупцията": Как Мицотакис обезоръжи Европрокуратурата да разследва гръцки министри.

Снимка: Лаура Кьовеши, БГНЕС

Миналата сряда гръцкият парламент гласува за отнемане на имунитета на 13 депутати от „Нова демокрация“ заради предполагаемото им участие в скандала. Всички те се защитиха, като заявиха, че искат имунитетът им да бъде отнет, за да могат да изчистят имената си. Народните представители нарекоха обвиненията неоснователни.

Корупцията като начин на живот: отговорът на Лаура Кьовеши

В изказване на ежегодния форум в Делфи преди седмица Лаура Кьовеши отхвърли критиките на политиците от „Нова демокрация“ и защити екипа си в Гърция.

„Мисля, че цялата тази шумотевица е опит да се отклони дискусията от истинската тема“, каза тя, докато здравният министър Георгиадис я наблюдаваше от първия ред. „Основната тема тук е какво наистина се случи в OPEKEPE и кой за какво носи отговорност. OPEKEPE е съкращение от корупция, непотизъм и клиентелизъм… Тези понятия са определени като престъпления в гръцкото законодателство и в почти всички други държави членки на ЕС. Никой в света няма да ни убеди, че тези категории са част от длъжностните характеристики на политиците тук, в Гърция, или някъде в ЕС".

„Уморена съм да чувам: „Така правим нещата тук, в Гърция". Наистина ли? Не мисля така“, продължи Кьовеши, добавяйки, че получава писма с подкрепа от гърци, включително едно от земеделска производителка, която казва, че не е могла да получи субсидии, защото не познава никого на политическо ниво. „Когато получаваш такива писма, не можеш да повярваш, че гръцкият народ приема корупцията като начин на живот", аргументира се европейският главен прокурор.

Гърция няма да подновява изтичащите мандати на прокурорите на Кьовеши в Атина

Кьовеши потвърди, че институцията ѝ е получила и жалби относно злоупотреба с фондове в сектора на здравеопазването.

В отговор на открито изразените заплахи от страна на министър Георгиадис, че мандатите на някои от нейните прокурори в офиса в Атина, които изтичат след няколко месеца, няма да бъдат подновени, Лаура Кьовеши заяви, че всякакви разногласия могат да бъдат разрешени в Съда на Европейския съюз.

„Каква е причината да не се поднови мандатът им? … Кой има интерес да отстрани тези прокурори от делата, от Европейската прокуратура, при положение че са свършили отлична работа?“, попита тя.

Георгиадис атакува и Попи Папандреу, един от прокурорите на ЕС по делото, в интервю за телевизионния канал Action24, като заяви, че тя „използва шантаж, за да си удължи мандата“.

Според служител, запознат с дискусиите и цитиран от Politico, Кьовеши е повдигнала въпроса за подновяването на мандатите в офиса на Европрокуратурата в Атина по време на среща с министъра на правосъдието Георгиос Флоридис. Той обаче заяви, че няма да отговаря за този въпрос.

Призив за бързи действия

Снимка: Кириакос Мицотакис, Getty Images

Разследването на Европейската прокуратура, изпратено до гръцкия парламент, съдържа подслушани разговори между депутати, министри и техни сътрудници, както и служители от закритата вече агенция OPEKEPE. Разговорите явно включват политици, които искат услуги при разпределянето на средства за селското стопанство. Искат и гъвкав подход към контрола - по начин, който да задоволи ключовите избирателни бази.

Досието, изпратено до парламента, засяга само предполагаеми престъпления, извършени през 2021 г., докато разследването за периода 2022–2025 г. продължава.

„Европейската прокуратура се ползва с уважение и си върши работата, но избирателните изтичания на информация и разследванията, които пристигат на части, не са оправдани“, заяви Кириакос Мицотакис пред парламента. „Едно е депутат да прояви интерес към гражданин, който идва в кабинета му, и съвсем друго е, когато е доказано престъпно деяние".

Той призова Европейската прокуратура да ускори разследването и обяви нови законодателни мерки, които да гарантират бързото приключване на делата, свързани с политически фигури.

Лаура Кьовеши призна необходимостта от бързина, но подчерта, че ресурсите ѝ са ограничени - по делото работят само един полицай и двама прокурори, които трябва да прегледат хиляди документи и да изслушат стотици записи от подслушвания. Тя добави, че е получила поредно обещание от гръцките власти за увеличаване на ресурсите в офиса на Европейската прокуратура в Атина.