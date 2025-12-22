Сняг за Коледа и какво е било назад в годините: Говори Анастасия Стойчева

На Коледа дъждът ще премине в сняг в Предбалкана, западна и централна част на Северна България, планините. Това каза синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) Анастасия Стойчева в сутрешния блок на БНТ. Стана ясно, че това се дължи на високо атмосферно налягане и циклонална област, която бързо ще донесе и условия за валежи.

Проходът "Перохан", по думите й ще е първият район, в който ще понатрупа малко сняг.

"Точно на 25 декември се надявам, че всички ще са допълтували до там, където са тръгнали. Особено, ако минават през Стара планина - трябва да са наистина подготвени. Ще попадат и в райони, в които има и мъгла", каза Стойчева.

Стойчева обясни, че след това ще се реализира известното в България предновогогишно затопляне. По думите й обаче има вероятност да наваксаме с валежите.

Топлите Коледи

Синоптикът представи и графика за температурните рекорди през одините на 25 декември. Оказва се, че най-топло е било преди точно 100 години, когато през 1925 г. в Бургас са измерени 22,6 градуса. Топла е било Рождество Христово и през 2017 г. в Пловдив, когато термометрите са показвали 19,4 градуса.

През 2010 г. на Коледа в Плевен пък са измерени 18,8 градуса, а Сандански 18 градуса.

Следват: София с 17,6 градуса през 2009 г. и Варна със 17,5 градуса през 1958 г.

Минусовите температури на Рождество Христово

Най-студено е било през 1957 г. в Плевен, когато термометрите на 25 декември са показвали минус 18,2 градуса. През 1962 г. са измерени минус 16,5 в Пловдив, докато през 1999 г. термометрите са показвали минус 16,1 градуса в София за Коледа.

В НИМХ пазят и статистика от 1897 г., когато в Бургас е било минус 12,4 градуса за Рождество Христово.

Ретроспекция на снежната покривка за Коледа

Най-голяма е била снежната покривка през 2001 г. в София, когато са измерени 57 см. Същата година в Пловдив снежната покривка е била 46 см, в Бургас - 43, в Сандански 35 см. Голяма снежна покривка е измерена и през 2003 г. в Плевен. Там е имало 33 см сняг за Коледа. ОЩЕ: Идва ли сняг за Коледа? Прогноза за времето до края на декември 2025 г.