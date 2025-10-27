Корабокрушение край Лесбос: Има загинали мигранти

Войната в Украйна:

Най-малко четирима мигранти са загинали, а седем са спасени, след като са претърпели корабокрушение тази нощ в района на гръцкия остров Лесбос в източната част на Егейско море, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В момента спасителната операция продължава, защото не е известен точният брой на пътниците в плавателния съд. Спасените мигранти са от Судан. Те не говорят английски, поради което все още има затруднения в получаването на сведения от тях.

Инцидентът е станал около 2:30 ч. след полунощ. Досега спасителните екипи са намерили телата на четирима загинали при корабокрушението. Издирвателните действия се провеждат както по море, така и на сушата.

В операцията участват плавателни съдове и хеликоптер "Супер Пума". Действията на властите се затрудняват от силните ветрове в района, които достигат до шеста степен по скалата на Бофорт.

