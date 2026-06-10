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Косово благодари на България за подкрепата по пътя към НАТО и ЕС

10 юни 2026, 22:50 часа 484 прочитания 0 коментара
Снимка: Президентство
Косово благодари на България за подкрепата по пътя към НАТО и ЕС

Президентът Илияна Йотова се срещна с изпълняващата длъжността президент на Косово Албулена Хаджиу. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която беше домакинствана от българския държавен глава. Йотова и Хаджиу обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранните отношения в редица области. Предстои подписване на споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната.

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Българският президент благодари на Прищина за политиката X към българската общност в Косово, като изтъкна, че страната е пример в това отношение. Изпълняващият длъжността косовски президент подчерта, че Прищина не прави разлика при интеграцията на различните общности и се стреми към защитата на техните права. Илияна Йотова изрази надежда, че в Косово ще бъдат открити и български съботно-неделни училища в районите с компактна българска общност.

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Албулена Хаджиу изрази благодарност пред президента Йотова за българската подкрепа по пътя на Косово към членство в НАТО и Европейския съюз.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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