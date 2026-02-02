Мъж замръзна в дома си в Румъния: Ето колко ниска беше температурата му?

60-годишен мъж е откаран в тежко състояние в Спешното отделение на болница „Св. Спиридон“ в румънския град Яши след като е открит в състояние на тежка хипотермия в дома си, предаде румънската информационна агенция Agerpres. Координаторът на спешния екип в болница „Св. Спиридон“ д-р Диана Чимпоешу заяви, че екипът е бил помолен да се намеси в дома на мъжа в Осой, община Комарна, тъй като е имал изключително ниска телесна температура от само 22,4 градуса по Целзий.

Успяха ли да го спасят?

По време на транспортирането пациентът е получил кардиореспираторен арест и незабавно са започнати реанимационни маневри. Пациентът е пристигнал в Спешното отделение, където усилията на медицинския екип са били успешни, като е постигнато нормално кръвно налягане и сърдечна честота, в съзнание е, отзивчив е, но е леко объркан.

Мъжът е под наблюдение и лечение, като лекарите следят отблизо за появата на евентуални усложнения, свързани с тежка хипотермия и кардиореспираторен арест.

Случаят се разглежда от медицинския екип като специално медицинско постижение, предвид изключително ниската температура, при която е настъпил арестът в доболничната обстановка.

„Това е уникален случай с благоприятно развитие досега. Пациентът е приет в медицинската клиника, където ще остане под специализирано наблюдение“, заяви още д-р Чимпоешу. ОЩЕ: Мъжът, който бе мъртъв в продължение на часове, а след това се съживи