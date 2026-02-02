Гробарите в Румъния са принудени да работят на две места

Обезлюдяването на някои селски населени места в Румъния и намаляването на работната сила водят до трудности при идентифицирането на работници, които изискват специални физически умения, привличат вниманието на властите. Такава е професията на гробарите в гробищата, които в крайна сметка работят на няколко места или биват заменени с механизирано оборудване поради липса на работници, предаде румънската информационна агенция Agerpres.

Багери вместо гробари

В община Лопатари в окръг Бузъу местната администрация обръща внимание на факта, че броят на тези, които се занимават с работа в гробища, е все по-малък. На места, където теренът позволява, понякога се използва багер за изкопаване на ями.

„Когато имахме смъртни случаи без роднини, близки приятели, кметството се грижеше за това. Иначе все още има някой във всяко село, който се грижи за това, но е ясно, че са все по-малко желаещи да правят това. Тези, които са правили това преди 20 години, са остарели и вече не могат, младите хора са си тръгнали. Където е необходимо, използваме багер“, каза пред Agerpres кметът на община Лопатари Клаудиу Константин.

Обезлюдяването и липсата на гробари

Липсата на адекватна работна сила се обяснява от кметовете с ниската раждаемост през последните години. Има все по-малко млади хора, някои избират да напуснат населените места за градове или чужбина, а възрастните хора остават в селата.

„Както в Одъйле, така и в другите населени места в района, сме намалели демографски. Раждаемостта е почти нулева, годишно се раждат няколко души, а до 10 пъти повече се погребват“, каза пред румънската информационна агенция кметът на община Одъйле, Кристаке Таче Грама. ОЩЕ: Тежка присъда грози мъжа, поругал над 200 надгробни плочи в София