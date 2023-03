Косово очаква подкрепа от Израел за международните организации

Разговорът идва на фона на преговорите в Охрид между Сърбия и Косово, като това бе основната надежда на Прищина за влизане международните институции, особено в ООН. ОЩЕ: Курти: Очаквам международните фактори да осъдят Сърбия за неизпълнението на Охридското споразумение

Османи и Херцог обсъдиха потенциала за укрепване на партньорството между Косово и Израел.

„Очакваме с нетърпение да работим с Израел за надграждане на нашето нарастващо сътрудничество и за насърчаване на членството на Косово в международни организации“, написа Османи. ОЩЕ: Вучич: Няма никакво споразумение, няма да пусна Косово в ООН

Today I spoke with Israeli President @Isaac_Herzog and discussed the potential of strengthening the 🇽🇰-🇮🇱 partnership.



We look forward to working with Israel to build on our growing cooperation, and to push forward Kosovo's membership in international organizations. pic.twitter.com/DfAO6xCMt1