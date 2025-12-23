Арестуваха известен убиец от гръцката мафия

35-годишен мъж, за когото се смята, че е член на голяма престъпна група, водена от етнически грък от бившия Съветски съюз, известен с прякора „Ентик“, беше арестуван във вторник в Каливия, селище в Източна Атика, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Полицейски служители от отдел „Борба с организираната престъпност“ открили пистолет с пълнител у 35-годишния мъж, пише още гръцкото издание.

Убийствата, които му приписват

Властите смятат, че заподозреният е замесен в няколко убийства и опити за убийство в гръцкия подземен свят. На 9 юли той беше осъден на 35 години затвор за участие в убийството на Янис Скафтурос , видна фигура в гръцкия престъпен подземен свят, в Скурта, Виотия, Централна Гърция, през май 2022 г. Той беше осъден и като съучастник в двойното убийство през 2023 г. на предполагаеми членове на гръцката мафия Василис Рубетис и Дионисис Музакитис в предградието Коридалос в Атина, както и в опит за убийство през юли 2023 г. в Пиерия, Северна Гърция.

Също така, от миналия март срещу него е издадена заповед за арест за участие в убийството на мафиота Вангелис Замбунис през януари 2024 г. в Неос Космос.

Гръцката мафия и екзекуция посред бял ден

Припомняме, че през април гръцката мафия извърши нагла дневна засада срещу 55-годишния Йоргос Мошурис, считан за високопоставена фигура от гръцката мафия. Атаката стана в северното предградие на Атина. Така наречената екзекуция е извършена пред медицински център в квартал Халандри в северната част на гръцката столица около 16.00 часа местно време. Нападателите са открили огън по него с автомат "Калашников", като са изстреляли над 20 патрона, според служители на реда. След убийството въоръжените мъже подпалили превозното средство за бягство - откраднат Nissan - на близка улица, преди да избягат от района в черен джип, който според властите е бил управляван от съучастник. Методът наподобява друго убийство в стил на екзекуция през 2020 г., когато друга мафиотска фигура, Димитрис Капетанакис, беше убит и нападателите подпалиха колата им в същия квартал. ОЩЕ: Гръцката мафия извърши екзекуция посред бял ден (ВИДЕО)