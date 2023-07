Курти алармира за заплахи срещу косовската полиция

Той определя като гнусни заплахите срещу косовските полицейски офицери, като посочва, че те са дошли от общности, които не са от мнозинството

„Насилствените усилия на Сърбия да предотврати интеграцията на етническите сърби в косовските институции трябва да спрат сега. Всички граждани на нашата република имат право да служат на страната си без отмъщение“, пише Курти. ОЩЕ: Брюксел поиска незабавна деескалация на напрежението в Северно Косово

I condemn the abhorrent threats against new @Kosovo_Police officers from non-majority communities. Serbia's violent efforts to prevent ethnic Serbs' integration in Kosova institutions must stop now. All citizens of our Republic have a right to serve their country w/o retaliation.