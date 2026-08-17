Кристиано Роналдо: "Футболът може да остави голяма празнота, планирал съм всичко"

Световната суперзвезда на футболна и считан за един от най-великите на всички времена Кристиано Роналдо все по-често говори за своято отказване от спортра и това какво ще прави, след като се пенсионира. Наскоро той каза, че този сезон вероятно ще бъде последният му в професионалния футбол. Той сключи брак с дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес, като това е още един знак, че Роналдо мисли все повече за живота си извън спорта.

Кристиано Роналдо: "Просто съм планирал всичко"

Кристиано Роналдо вече каза, че настоящият сезон най-вероятно ще бъде неговият последен във футбола. Ето какво каза португалската суперзвезда пред "Vogue" за живота си след пенсия: "Имам много неща, които ще ме държат зает, до степен, че е трудно да ви кажа само едно нещо. Просто съм планирал всичко. Когато футболът си отиде, може да остави голяма празнота и трябва да запълниш времето си с планирани различни неща... не само едно нещо. Готов съм да се наслаждавам повече, да пътувам повече, да гледам и играя падел, което много обичам.

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"Това бяха 25 години"

Така че искам да продължа да се наслаждавам на това, което съм спечелил... и това, което сме спечелили заедно. Защото това бяха 25 години, изпълнени с много ежедневни жертви". Кристиано Роналдо дебютира през 2002 г., когато беше на 17 години. От тогава той игра за Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Ювентус и Ал Насър. Записа много мачове с безброй голове, постижения и трофеи. Последната му цел като проесионален футболист е да вкара 1 000 гола в официални мачове.

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