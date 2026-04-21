Марта Кос отговори за УДБА: Чувствам се способна да си върша работата

Комисарят по разширяването Марта Кос се изправи пред поредица от въпроси днес по време на дебат в Комисията по външни работи относно предполагаемото ѝ сътрудничество с УДБА, тайната политическа полиция на бивша Югославия, на което тя отговори, че е преминала процеса на проверка и е била потвърдена за комисар в Европейския парламент, и че лъжливите обвинения няма да станат истина, ако бъдат повтаряни, предаде хърватската медия "Индекс".

Припомняме, че скандалът гръмна, след като зам.-председател на Европейската народна партия (ЕНП) разкри информацията в профила си в социалната мрежа "Х". Става въпрос за словенския евродепутат Романа Томц. Кос също е словенка.

Отговорът на Кос

„Повтарянето на лъжливи обвинения срещу мен не ги прави верни. УДБА, за която говорихте, беше разпусната година след като се родих. Говорихте за необходимостта от автономен и надежден човек на тази позиция. А аз мисля, че съм много автономен и надежден. Споменахте Сърбия. Наистина ли? Току-що обясних какво планираме да правим със Сърбия, ако тя не изпълни това, което се изисква от нея“, отговори Кос. Относно Сърбия, тя заяви, че няма да получи средствата, предвидени в Плана за растеж, ако не изпълни всички условия за това.

Кос се чувства годна да върши работата си

„Преминах през процеса на проверка, издържах изслушването и бях одобрен в парламента“, каза Кос.

„Да, чувствам се способна да върша работата, която върша", отговори Кос на въпрос на латвийския евродепутат Рихардс Колс от дясната група на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) дали все още се чувства способна да заема длъжност, предвид факта, че е „излъгала за миналото си" на изслушване пред Европейския парламент.