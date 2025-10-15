"Ситуацията е непредсказуема": Унгария подпомага граничната охрана в България и Сърбия

10-ият унгарски полицейски контингент за България и 35-ият за Сърбия бяха изпратени в Будапеща. Двете делегации се състоят от общо 26 души, които ще подпомагат местните власти при изпълнението на задачи по граничен контрол, пише Hungary Today. Контингентите бяха изпратени на 14 октомври от д-р Балаж Баняй, подполковник и началник на отдела за граничен контрол и задълбочени проверки в щаба на Унгарската национална полиция.

Службата е свързана не само с професионални, но и с лични предизвикателства, тъй като полицейските служители представляват Унгария и унгарската полиция в контекста на международното сътрудничество. Членовете на контингента бяха помолени да изпълняват задълженията си отговорно и да се грижат за себе си по време на службата си. Специални благодарности бяха изказани и на членовете на семействата, които останаха у дома, за тяхната подкрепа.

Унгарските полицейски служители работят съвместно с местните власти, за да помогнат за ограничаване на незаконната миграция.

Миграционната ситуация е непредсказуема

Миграционната ситуация по маршрута през Западните Балкани остава непредсказуема, което представлява значителни предизвикателства за участващите страни.

Въпреки това, подготвеността и духът на сътрудничество на унгарските части осигуряват солидна основа за ефективни действия.

Целта на това съвместно разполагане е да се засили сигурността както на Унгария, така и на Европейския съюз. Службата в чужбина е свързана с голяма отговорност и изисква всеотдайност, постоянство и високо ниво на професионална експертиза, посочва още медията.