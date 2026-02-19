"Усташки ко*елета": Военен министър от Балканите сипе обиди по европейски политици

Министърът на отбраната на Босна и Херцеговина Зукан Хелез нарече евродепутата Желяна Зовко и политика Макс Приморац „усташки ко*елета“, предаде хърватската медия "Индекс". Това е станало в негово интервю пред телевизия Хаят в края на миналата година, но поведението му беше осъдено от Европа. В рамките на интервюто си министърът е отправил шофинистични послания и освен това е нарекъл евродепутат „полуизостанал“.

Марта Кос му размаха пръст

Разбира се, езикът на военния министър на Босна и Херцеговина не остана незабелязан от Европа.

Европейският комисар по разширяването и политиката на съседство Марта Кос осъди обидните и заплашителни изявления. В писмо, публикувано от евродепутата Зовко в нейния X профил, комисар Кос посочва, че подобни твърдения не са приемливи в политическия дискурс.

Кос заяви, че обидите са „неприемливи“ и че делегацията на ЕС в Сараево незабавно е реагирала на инцидента. Тя отбеляза още, че посланикът на ЕС в Босна и Херцеговина Луиджи Сорека се е свързал със Зовко, за да осъди коментарите.

Комисар Кос напомни, че обидните изявления нямат място в публичния дебат и че личните нападки и обиди възпрепятстват изграждането на положителна среда, която е от решаващо значение за помирението в Босна и Херцеговина.

Кои са усташите?

Усташите са хърватско ултранационаистическо движение, управлявало Независимата държава Хърватия в периода 1941-1945 г. под подкрепата на нацистка Германия и фашистка Италия. Движението е забранено след Втората световна война и е отговорно за масови убийства и етнически прочиствания. Днес такова движение в Хърватия няма, но е останала идеологията, която се възприема предимно от ултраси и футболни фенове. ОЩЕ: "Хърватия мрази сърбите": Додик върти интриги на Балканите