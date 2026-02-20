За обида към Ердоган: Турция задържа журналист на "Дойче Веле"

Турските власти задържаха ветеран кореспондент на германската държавна международна телевизия „Дойче веле“ в Анкара, обвинявайки го в „разпространение на подвеждаща информация“ и „обида срещу президента“, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Главната прокуратура на Истанбул заяви в изявление късно в четвъртък, че е задържала Алиджан Улудаг и е започнала наказателно разследване въз основа на някои от публикациите му в социалните мрежи. Той ще бъде изправен пред прокуратурата в петък.

Отговорът на "Дойче веле": Обвиненията са неоснователни

Генералният директор на DW Барбара Масинг нарече обвиненията неоснователни и заяви, че арестът е „умишлен акт на сплашване и показва колко силно правителството потиска свободата на пресата“.

DW заяви, че обвиненията срещу Улудаг са свързани с критиките му към мерките на турското правителство, довели до освобождаването на заподозрени бойци на „Ислямска държава“, в публикация в социалната медийна платформа X, която той направи преди около година и половина.

DW добави, че апартаментът му е бил претърсен и е било конфискувано IT оборудване.

Арестите на журналисти в Турция Припомняме, че през март миналата година режимът в Турция прибягна до арести на журналисти заради огромните протести против арестуването на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Поне 10 репортери и фоторепортери от различни местни и чуждестранни медии, сред които и журналист на Франс прес, са били задържани в Турция. За това алармираха в публикации Синдикатът на работниците в турската преса и печат (DİSK Basın-İş) и Синдикатът на журналистите в Турция (TGS) в социалната мрежа Екс.

През ноември 2024 г. епортерът от новинарския уебсайт 10Haber Фуркан Карабай беше задържан след като написа в платформата X имената на прокурорите, които водят разследване срещу кмета на истанбулския квартал "Есенюрт" Ахмет Озер от основната опозиционна Републиканска народна партия в Турция. Той бе арестуван за връзки с Кюрдската работническа партия (ПКК), обявена за терористична. ОЩЕ: Режимът в Турция арестува журналисти насред масовите протести срещу Ердоган