Любопитно:

За обида към Ердоган: Турция задържа журналист на "Дойче Веле"

20 февруари 2026, 12:33 часа 198 прочитания 0 коментара
За обида към Ердоган: Турция задържа журналист на "Дойче Веле"

Турските власти задържаха ветеран кореспондент на германската държавна международна телевизия „Дойче веле“ в Анкара, обвинявайки го в „разпространение на подвеждаща информация“ и „обида срещу президента“, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Главната прокуратура на Истанбул заяви в изявление късно в четвъртък, че е задържала Алиджан Улудаг и е започнала наказателно разследване въз основа на някои от публикациите му в социалните мрежи. Той ще бъде изправен пред прокуратурата в петък.

Отговорът на "Дойче веле": Обвиненията са неоснователни

Генералният директор на DW Барбара Масинг нарече обвиненията неоснователни и заяви, че арестът е „умишлен акт на сплашване и показва колко силно правителството потиска свободата на пресата“.

DW заяви, че обвиненията срещу Улудаг са свързани с критиките му към мерките на турското правителство, довели до освобождаването на заподозрени бойци на „Ислямска държава“, в публикация в социалната медийна платформа X, която той направи преди около година и половина.

 DW добави, че апартаментът му е бил претърсен и е било конфискувано IT оборудване.

Арестите на журналисти в Турция Припомняме, че през март миналата година режимът в Турция прибягна до арести на журналисти заради огромните протести против арестуването на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Поне 10 репортери и фоторепортери от различни местни и чуждестранни медии, сред които и журналист на Франс прес, са били задържани в Турция. За това алармираха в публикации Синдикатът на работниците в турската преса и печат (DİSK Basın-İş) и Синдикатът на журналистите в Турция (TGS) в социалната мрежа Екс.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През ноември 2024 г. епортерът от новинарския уебсайт 10Haber Фуркан Карабай беше задържан след като написа в платформата X имената на прокурорите, които водят разследване срещу кмета на истанбулския квартал "Есенюрт" Ахмет Озер от основната опозиционна Републиканска народна партия в Турция. Той бе арестуван за връзки с Кюрдската работническа партия (ПКК), обявена за терористична. ОЩЕ: Режимът в Турция арестува журналисти насред масовите протести срещу Ердоган

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Арести Свобода на словото Дойче веле журналисти
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес