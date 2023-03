МВнР: Няма информация за пострадали българи при влаковата катастрофа в Гърция

От Actualno.com Малко преди полунощ пътнически влак в Гърция се сблъска с идващ насреща товарен влак в северната част на страната. Катастрофата е станала точно преди долината Темпе, при пролом, разделящ областите Тесалия и Македония.

❗️ Two trains collide in northern #Greece, killing at least 16 people and 85 were injured



Rescuers have been working to save passengers and extinguish a fire caused by the crash. There were about 350 people on the train.



It is not yet known what caused the collision. pic.twitter.com/QEyU5K91wG