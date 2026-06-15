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България е в топ три на Балканите: Ето кои са най-мирните страни в региона

15 юни 2026, 14:32 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
България е в топ три на Балканите: Ето кои са най-мирните страни в региона

Глобалният индекс на мира за 2026 г. нарежда България в топ три на най-безопасните страни в региона на Балканите. Създаден от Института за икономика и мир (IEP) индексът е водещият световен показател за глобален мир. Този доклад представя най-изчерпателния анализ, основан на данни, до момента относно тенденциите в мира, неговата икономическа стойност и как да се развиват мирни общества.

Подробности за доклада?

Глобалният индекс на мир обхваща 99,7% от световното население и се изчислява с помощта на 23 качествени и количествени показателя от високо уважавани източници, както е описано подробно в методологията на Глобалния индекс на мир , и измерва състоянието на мира в три области: нивото на социална безопасност и сигурност, мащабът на продължаващия вътрешен и международен конфликт и степента на милитаризация.

Изследване Глобален индекс на мира 2026 Идентифициране и измерване на факторите, които движат мира. Получете данни, анализи и класации за 163 държави. 

Ето как се нареждат страните на Балканите

Словения е най-мирната държава в региона, тъй като тя е на  4-то от 163 държави в световен мащаб и на първо място по безопасност в региона на Балканите. 

Следва Хърватия, която е на 23-то място в световен мащаб и на второ в региона. 

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Родината ни България е на трето място на Балканите, но на 26-то по безопасност в световен мащаб. 

Следват: Словакия - 29, Черна гора - 30-то, Албания - 36-то, Румъния - 45-то, Северна Македония - 46-то, Босна и Херцеговина - 48-мо, Гърция - 53, Сърбия - 70.

Последна е Турция на 136-то място в световен мащаб и последна в региона. Русия падна под Афганистан и Судан: Москва стигна историческо дъно в класацията на IEP

Карта на Глобалния индекс на мира може да видите - ТУК.

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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