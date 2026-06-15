Туризмът е за всички: Котор стана достъпен за хората с увреждания

Пристанището в черногорския курорт Котор подобри достъпността за хора с увреждания чрез проекта „Danova next“, съобщи черногорската медия "Виести", позовавайки се на пристанищните власти. В пътническия терминал на пристанище Котор е инсталирана индукционна система за хора с увреден слух, закупени са специализирани неметални инвалидни колички за преминаване през контрол за сигурност, както и две електрически превозни средства за превоз на хора с увреждания и хора с намалена подвижност между корабите и терминала.

По-лесен достъп до информация

Освен това, пристанище Котор участва активно в разработването и тестването на приложението „Danova next“, което позволява на потребителите по-лесен достъп до информация за достъпността на транспортните услуги и инфраструктурата, се посочва в прессъобщението.

Проект, обединяващ 11 държави

От Пристанище Котор добавиха, че тези дейности са реализирани в рамките на проекта „Danova next - Интелигентна транспортна мрежа за подобряване на достъпността при пътуване за хора с увреждания и хора с намалена мобилност в Дунавския регион чрез иновативни услуги“, който се изпълнява чрез „Програмата Interreg Danube Region“. „Ръководител на проекта е летище Дубровник, а проектът обединява 16 партньора от 11 държави в Дунавския регион, включително летища, пристанища, местни самоуправления, университети и организации, представляващи интересите на хората с увреждания. От Черна гора, Летищата на Черна гора и Пристанище Котор участват в проекта като равноправни партньори. Проектът започна на 1 януари 2024 г. и ще продължи до 30 юни 2026 г. с цел подобряване на достъпността на транспортните услуги за хора с увреждания и хора с намалена мобилност чрез разработване на иновативни решения, прилагане на нови технологии и подобряване на достъпността на информация в различните видове транспорт“, се казва в изявлението. ОЩЕ: Без градски транспорт това лято в пиратската столица на Адриатическо море: Лоши новини за туристите в Улцин