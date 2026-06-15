Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*

Неизвестно лице е подпалило днес превозни средства, принадлежащи на българското посолство в центъра на Скопие, съобщи македонската медия tribuna.mk. Според първоначалната информация, нападателят е залял изглежда със запалима течност и е подпалил автомобил Suzuki Vitara, след което огънят се е разпространил и върху друг автомобил, паркиран наблизо.

Палежът на българските автомобили се случва в период на засилена реторика от страна на Република Македония към България, отбелязва още македонското издание.

Припомняме, че атаката идва и след като миналата седмица посланикът на Република България в Скопие Желязко Радуков обяви пред Комисията за българите извън страната в 52-ото Народно събрание, че на месец има по 3-4 случая, в които български граждани или македонски българи се обръщат към посолството ни, защото са дискриминирани, към тях е проявена форма на омраза или усещат, че са нарушени правата им. ОЩЕ: Омраза срещу българите и дискриминация: Ето колко са случаите на месец в Северна Македония

Извършителят е избягал

След нападението лицето е избягало от местопроизшествието. Полицейски екипи обезопасяват района пред посолството, докато други части предприемат мерки за откриване на подпалвача. Няма данни за пострадали.

Компетентните органи следва да се отнесат към събитието с особено внимание. Всяко нападение срещу дипломатически обект или превозни средства представлява сериозен инцидент със сигурността и изисква бърза институционална реакция, докато случаят бъде напълно изяснен и отговорността не бъде установена, пише още медията.

Реакции след палежа

*Първи реагираха от външно министерство, които остро осъдиха случая и свързаха нападението с нарастващата антибългарска реторика и липсата на адекватни наказания при предишни подобни случаи. Според МВнР става дума за демонстративен акт на агресия, който е застрашил здравето и живота на служителите в българската дипломатическа мисия.

"Категорично осъждам палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, което поставя под въпрос способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически представителства съгласно международните си задължения", заяви в своя позиция президентът Илияна Йотова Тя е категорична, че тези действия са пряко следствие от насаждането на омраза в югозападната ни съседка. ОЩЕ: "Пряко следствие от насаждането на омраза": Йотова осъди палежа на колите на посолството ни в Скопие

Междувременно пред медията ни коментира случая и журналистът и главен редактор на македонската медия tribuna.mk Атанас Величков, който каза, че престъпленията срещу българите се наказват символично в Северна Македония. В тази връзка той предупреди, че говорът на омраза, когато не се наказва, предизвиква престъпления от омраза.

Не е първият път

Също така - това не е първото нападение срещу посолството ни в Скопие.

В началото на година през януари неизвестно лице е извърши нападение над българското посолство в Скопие.И публикуваха кадри, на които се вижда как неизвестен извършител се приближава до вратата на посолството и я удря с предмет (вероятно нож) и имаше счупени прозорци на сградата. ОЩЕ: Ескалация на омразата: Удариха българското посолство в Скопие (ВИДЕО)

*Припомняме, че през 2022 г. бяха открити два български културни клуба в Северна Македония. В Битоля той носи името на Иван Михайлов, а този в Охрид бе кръстен на името на Цар Борис III. И макар това да беше нещо изключително позитивно за македонските българи, обичайният език на омразата прерасна във физическа саморазправа. Последваха общо четири нападения срещу клубовете. В началото на юни входната врата на Културния център "Иван Михайлов" в Битоля беше запалена, заради което бе връчена протестна нота на посланика на Северна Македония у нас.

Това обаче не попречи само два дни след откриването на клуба "Цар Борис III" през октомври въоръжен мъж да нахлуе и да счупи табелата и витрините с крясъци "Българи, фашисти". През ноември клубът "Цар Борис III" беше нападнат цели два пъти. Неизвестни засега нападатели замеряха помещението на клуба с камъни, като счупиха стъклото и част от светещата реклама. Няколко дни по-късно по клуба бе стреляно с огнестрелно оръжие.

След последното нападение македонският посланик в София беше извикан в Министерството на външните работи и му беше връчен остър демарш по повод въоръженото нападение срещу българския културен клуб "Цар Борис III" в Охрид. Българските дипломати информираха и подробно ръководството на Европейската комисия за тежкия инцидент. Трябва да се отчете, че и Министерството на външните работи на Република Северна Македония остро осъди вандалския акт, при който са повредени с оръжие външните прозорци на гражданския клуб в Охрид. ОЩЕ: България и Македония през 2022 година: Гаранция - Франция