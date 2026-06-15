След палежа в Скопие: България обвини властите за толериране на антибългарски прояви

Министерството на външните работи осъди остро палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие и свърза нападението с нарастващата антибългарска реторика и липсата на адекватни наказания при предишни подобни случаи.

От външното ни министерство съобщиха, че инцидентът е станал на 15 юни в обедните часове, когато неизвестно лице е подпалило два от дипломатическите автомобили на мисията, паркирани пред официалния вход на посолството.

Според МВнР става дума за демонстративен акт на агресия, който е застрашил здравето и живота на служителите в българската дипломатическа мисия. Още: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие

"Министерството на външните работи на Република България най-остро осъжда този демонстративен акт на агресия, застрашаващ здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие", се посочва в официалната позиция.

От ведомството подчертават, че щетите е можело да бъдат значително по-сериозни, ако не е била бързата реакция на българския консул, който е успял да овладее ситуацията с пожарогасител.

"Без навременната намеса на българския консул с пожарогасител, щетите от този преднамерен палеж можеха да бъдат значително по-големи", заявяват от министерството.

България настоява властите в Република Северна Македония да проведат бързо разследване и виновникът да бъде изправен пред правосъдието.

"Настояваме за бързо и справедливо правораздаване по случая", се казва още в позицията.

От МВнР определят инцидента като поредно посегателство срещу България и българите в Северна Македония и изтъкват, че подобни прояви се насърчават от агресивния политически език и липсата на ефективна реакция срещу извършителите на предишни нападения. Още: Експлозия до сградата на българското посолство в Подгорица

Външното министерство припомня случая с палежа срещу Българския културен клуб в Битоля, като посочва, че извършителят не е получил адекватно наказание, а впоследствие е бил превърнат в публична фигура и включен в предизборна политическа кампания.

"Това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, нагнетяващ омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в предишни подобни знакови случаи, които създават усещане за безнаказаност на извършителите", заявяват от ведомството.

От министерството уверяват, че България ще продължи да използва всички налични международни и институционални механизми за защита на правата на българите в Северна Македония.

"Българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония", посочват от МВнР.

По случая тече разследване, а македонската полиция издирва извършителя на палежа.