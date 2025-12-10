Лайфстайл:

Урсула фон дер Лайен иска "Фронтекс" да разполага с три пъти повече граничари

Граничната служба на ЕС "Фронтекс" трябва да стане три пъти по-голяма и да разполага с 30 хиляди служители. Това каза днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на международен форум в Брюксел, посветен на борбата с незаконната миграция.  

По нейните думи ЕС се стреми каналджиите, които организират и улесняват незаконното пресичане на европейските граници, да фалират и в това отношение няма да бъдат пестени средства. Фон дер Лайен посочи, че много често мигрантите, пристигнали в ЕС незаконно, биват принуждавани да се присъединят към мрежи за съвременно робство. Според нея е необходимо разкриване на повече пътища за законна имиграция в Европа. 

Усилията ни са насочени и към спасяването на десетки хиляди жертви на тези схеми, поясни тя. Фон дер Лайен съобщи, че ЕС подготвя режим на санкции срещу каналджии и мерки за отнемане на незаконно придобитото им имущество, както и кампании в страните, откъдето идват мигрантите, с които те да бъдат разубедени да предприемат пътуване. 

Водещият принцип в ЕС е, че европейците решават кой идва да пресича границите и при какви условия, а не каналджиите, обобщи Фон дер Лайен. Тя отчете, че тази година спадът в броя на незаконно пристигналите мигранти в ЕС е 37%, като освен това се наблюдава намаление от 26% по използваните най-често пътища за тази цел. По нейните думи приетите по-рано тази седмица законодателни промени от Съвета на ЕС в областта на миграцията са исторически и са пример за отговорно отношение.

