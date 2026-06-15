Журналистът в РСМ Атанас Величков: Престъпленията срещу българите се наказват символично

"Престъпленията срещу българите се наказват символично в Северна Македония". Това заяви пред Actualno.com журналистът и главен редактор на македонската медия tribuna.mk Атанас Величков по повод палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство в Скопие. В тази връзка той предупреди, че говорът на омраза, когато не се наказва, предизвиква престъпления от омраза.

"Всичко това, което се случва, което е в резултат на цялостната атмосфера - на антибългарското говорене от страна не само на властта, а на медии, а на обществени личности, които оправдават проблемите на РСМ по пътя към ЕС с България", смята още Величков.

Провокация срещу България

Величков определи случая с палежа на автомобилите като най-новата провокация срещу България в Северна Македония.

"Радвам се, че няма жертви", каза той.

Какво стана с предишните случаи?

Величков отбеляза, че това не е първото нападение срещу българското посолство в Скопие, нито срещу българска институция в Република Северна Македония и напомни за атаката срещу вратите на посолството ни в началото на годината, както и тази срещу клуба "Иван Михайлов" в Битоля през 2022 г.

"Човекът, който запали клуба "Иван Михайлов" в Битоля имаше символична присъда и беше героизиран от страна на една политическа партия. Ходеше по протести, канеха го по фестивали, а човекът, който преди няколко месеца счупи стъклото на посолството, не се чу да е получил някаква сериозна присъда", смята още Величков. ОЩЕ: Нова ескалация: Запалиха две коли на българското посолство в Скопие (ВИДЕО и СНИМКИ)*