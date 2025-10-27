На магистралата: Шофьор кара в обратна посока

Войната в Украйна:

15:48 часа
Шофьор се движи в насрещното движение по хърватската магистрала А3 Брегана-Липовац между възеловете Поповача и Криж в посока Липовац, съобщи хърватската медия "Индекс". Шофьорът се движи с ограничение на скоростта от 40 километра в час, а Хърватският автомобилен клуб призовава шофьорите да бъдат внимателни, съобщи хърватската медия "Индекс".

Гъстотата на трафика по градските пътища и околовръстните пътища се е увеличила.

Пътищата са мокри или влажни и хлъзгави в по-голямата част от страната. Възможни са свлачища по пътищата в планините и по Адриатическата магистрала (DC8), затова властите призовават шофьорите да съобразят скоростта и стила си на шофиране с метеорологичните условия, да избягват рязко спиране и да спазват безопасна дистанция между превозните средства.

В зоните на ремонтни дейности и временно регулиране на движението са възможни по-кратки спирания и движение в колона. Необходими са повишено внимание и търпение.

Няма затруднения в морския трафик.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
