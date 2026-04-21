Над 50 пожара само през уикенда: Опасният сезон започна в Гърция

21 април 2026, 12:15 часа
Снимка: Getty images
Над петдесет пожара са избухнали в Гърция през уикенда, съобщава гръцката служба Гражданска защита, цитирана от агенция АНА-МПА и БТА. От министерството на климатичната криза и гражданската защита са обезпокоени от големия брой пожари, които се регистрират много по-рано от обичайното, отбелязва агенцията. Според данните през почивните дни в Гърция е имало 52 горски пожара като повечето от тях са възникнали след запалване отпадъци от земеделска дейност и заради човешка небрежност. По случаите има задържани. Всички пожари са били овладяни като при потушаването на някои са използвани самолети. 

Още: Планирано изгаряне: Ето как Гърция ще се бори с горските пожари

Самолети превозват тонове вода за гасене

Гърция вече е предприела мерки за цялостна модернизация и подновяване на средствата и технологиите за борба с горските пожари.

Снимка БГНЕС

През тази година страната ще може да използва 164 нови пожарни автомобила на стойност 15,5 милиона евро. Сред тях има специализирани автомобили с цистерни с вместимост до 12 хиляди литра и превозни средства с висока проходимост за труднодостъпни терени.

Още: Горските пожари чукат на вратата: Европа е опасно неподготвена

Гърция разполага с близо четири хиляди пожарни автомобила. Самолетите и хеликоптерите, които ще могат да участват в гасенето на пожари, са 85 на брой.

Някои от самолетите могат да транспортират над четири тона вода. Пожарната служба има на разположение още термокамери и дронове, с помощта на които пожарите да бъдат незабавно локализирани.

Още: Пожарните служби се модернизират с нова техника

Спасиана Кирилова
Горски пожари Гърция огнеборци човешка небрежност
