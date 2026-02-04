Сърбия видя зли намерения в среща на балкански министри на отбраната

В Прищина се е провела тристранна среща на представители на министерствата на отбраната на Косово, Албания и Хърватия. За нея съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на косовското министерство на отбраната. Срещата се е провела като част от изпълнението на Тристранната декларация, подписана през 2025 г., и е била посетена от директорите на секторите „Отбранителна политика“ и „Въоръжаване“. Сърбия, която така или иначе не одобрява този балкански военен съюз, заподозря "зли намерения".

Целта на срещата

Длъжностните лица са обменили мнения относно подобряването на сътрудничеството, укрепването на оперативната съвместимост между отбранителните индустрии и са обсъдили изпълнението на Декларацията, се казва в изявлението.

Допълва се, че Декларацията определя четири основни области на тристранно сътрудничество: засилване на сътрудничеството в развитието на отбранителните способности и отбранителната индустрия, повишаване на оперативната съвместимост чрез образование, обучение и съвместни учения, противодействие на хибридните заплахи и укрепване на устойчивостта, както и непрекъсната подкрепа за евроатлантическата интеграция.

Беше посочено, че целта на укрепването на тристранното сътрудничество е подобряване на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Сърбия видя зли намерения

Службата за Косово на сръбското правителство също реагира на срещата, оценявайки сътрудничеството в областта на отбраната между Албания, Хърватия и Прищина като дейност, която пряко заплашва стабилността на Западните Балкани.

„Ясно е, че сътрудничеството не е мотивирано от икономически интереси или необходимостта да се допринесе за регионалния просперитет, а има зли намерения“, се казва в прессъобщението на Службата, като се добавя, че „е очевидно, че Сърбия е целта на този тристранен пакт“.

Сърбия също е във военен съюз

Припомняме, че през април миналата година всички строго контролирани от държавата медии разтръбиха новината за военния съюз, подписан в началото на април в Белград от министрите на отбраната на Унгария и Сърбия Кристоф Шалай-Бобровницки и Братислав Гашич. Няколко дни по-късно тогавашният босненски сръбски президент Милорад Додик обяви, че Република Сръбска в Босна и Херцеговина, ще се присъедини към "новия военен съюз".

В края на годината обаче на територията на Сърбия беше разкрито руско паравоенно училище. То се намираше близо до границата с Босан и Херцеговина и излезе информация за обучавани лица, които да дестабилизират Молдова. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел