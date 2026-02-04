Износ на мозъци: Македонският здравен министър не вижда проблем

Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Азир Алиу смята, че е много малко вероятно да е имало злоупотреби в случая с износа на мозъци от югозападната ни съседка за САЩ за научни цели, като се има предвид, че става въпрос за дългосрочен научен проект, в който участва една от най-могъщите държави в света, предаде македонската медия "360 степени". Въпреки че министерството вече е сформирало работна група по случая, Алиу изрази увереност, че в този процес се спазват строги правила.

Припомняме, че износът на мозъци по научния проект стана актуален в югозападната ни съседка във връзка с македонската следа в досиетата "Епстийн". Страната беше спомената в новите документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

„Лично аз, не като министър, а като човек, оценявам, че има много малко място за злоупотреби. От другата страна са САЩ, страна с ясно определени протоколи за биологичен материал. Така че, това е престижен университет, а ученият е човек със световна известност и аз лично не вярвам, че той може да позволи злоупотреби без ясно определени протоколи", каза Алиу днес, отговаряйки на журналистически въпроси.

Какъв може да е проблемът?

Според Алиу, проблемът в този случай може да е съхранението на документация. Той казва, че старият закон, до 2018 г., е предвиждал всички материали и административни документи да се съхраняват 15 години. От 2018 г. Алиу казва, че според директивите на ЕС всички документи, свързани с такъв биологичен материал, трябва да се съхраняват 25 години. ОЩЕ: Македонската следа в досиетата "Епстийн": Скопие захранвало банка от човешки мозъци