Оставката на Румен Радев:

От Албания до Тайланд: 20 арестувани за трафик на токсични отпадъци

04 февруари 2026, 14:17 часа 284 прочитания 0 коментара
От Албания до Тайланд: 20 арестувани за трафик на токсични отпадъци

Албанската полиция е арестувала 20 души за участието им в схема за трафик на токсични отпадъци от балканската страна към Тайланд, съобщиха властите.

Задържанията са извършени повече от година след като прокуратурата в Дуръс започна разследване за 2800 тона опасни отпадъци, за които се твърди, че принадлежат на турската компания за производство на желязо и стомана „Курум“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Още: Опасни медицински отпадъци са открити в боклука на София

По-рано прокурори съобщиха, че са издадени общо 33 заповеди за арест във връзка с предполагаема мрежа за трафик на токсични отпадъци, в която са замесени и митнически служители, както и служители на Националната агенция по околна среда.

Още: Заради опасните отпадъци в битовата смет: Осъдиха болница с 20 000 лв.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Тайланд Албания опасни отпадъци токсични отпадъци
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес