От Албания до Тайланд: 20 арестувани за трафик на токсични отпадъци

Албанската полиция е арестувала 20 души за участието им в схема за трафик на токсични отпадъци от балканската страна към Тайланд, съобщиха властите.

Задържанията са извършени повече от година след като прокуратурата в Дуръс започна разследване за 2800 тона опасни отпадъци, за които се твърди, че принадлежат на турската компания за производство на желязо и стомана „Курум“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

По-рано прокурори съобщиха, че са издадени общо 33 заповеди за арест във връзка с предполагаема мрежа за трафик на токсични отпадъци, в която са замесени и митнически служители, както и служители на Националната агенция по околна среда.

