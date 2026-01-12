Непълнолетни момичета са ранени след инцидент с шейна (ВИДЕО)

След като студ и сняг завладяха Балканите, зачестиха и зимните инциденти в региона. Две момичета на възраст от 16 и 17 години са тежко ранени в инцидент с шейна в Сърбия, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Произшествието станало близо до село Кралево, Сърбия. От кадри в социалните мрежи се вижда, че шейната на момичетата е теглена от кола, но по време на приключението момичетата падат от нея и са блъснати.

Блъснал ги шофьор, който карал зад шейната с цел да ги предпази от други коли, което видно от кадрите не проработило. Видеото е публикувано от журналиста Младен Миятов. На видеото непосредствено преди трагичния момент се чува гласът на едно от момичетата, което казва: „Кажи му да намали“.

Последствията

Момичетата са откарани в болница. Едната има тежка травма на краката, а другата е с травма на главата. Двамата шофьори са арестувани за опасно шофиране.

Подобен случай на Балканите

Припомняме, че наскоро млад мъж явно прецени, че зимните условия в района на столицата на Босна и Херцеговина - Сараево са подходящи и се придвижи на ски, но беше глобен от полицията. Той се е качил на задната част на кола с отворен багажник и е карал ските, а цялото му приключение е било заснето и публикувано в Instagram. Органите на реда са определили това поведение като "създаващо опасност на пътя". В социалната мрежа младежът заявява, че от негова гледна точка това не е било опасно, защото кара ски професионално. ОЩЕ: Глобиха мъж на ски в Сараево (ВИДЕО)