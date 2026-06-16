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Ново 20: Вучич няма да подава оставка

16 юни 2026, 13:06 часа 468 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ново 20: Вучич няма да подава оставка

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред медии в грузинската столица Тбилиси, че скоро ще се проведат избори, като отхвърли спекулациите, че може да подаде оставка, за да поеме премиерския пост до септември и да отвори пътя за президентски избори,предаде trn.mk."Това няма да се случи", каза Вучи пред репортери в Тбилиси и добави, че тези, които предвиждат подобен сценарий, смятат, че някой се страхува от изборите.

"Не искам да управлявам нито ден, ако нямам легитимност, нито да бъда на каквато и да е позиция, ако не я заслужавам. Интересувам се да правя важни неща за хората, но това е възможно само ако има подкрепа от мнозинството граждани", каза Вучич.

Припомняме обаче, че той на няколко пъти е заявявал, че ще подаде оставка и че може да се кандидатира за министър-председател, тъй като няма право повече да е президент. ОЩЕ: Вучич отново обеща да подаде оставка (ВИДЕО)

Резултатът от визитата в Грузия

Сръбският президент е на официално посещение в Грузия. Той разговаря днес с министър-председателя на Грузия Ираклий Кобахидзе за по-нататъшното укрепване на двустранните отношения и икономическото сътрудничество

Вучич заяви, че очаква споразумение за свободна търговия с Грузия да бъде подписано преди Белградския панаир на виното, който се провежда през октомври, пише Радио и Телевизия на Сърбия.

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Той заяви, че сръбският народ възприема грузинците не само като приятелски, но и като братски народ. ОЩЕ: Грузия отвори изба с личната колекция вина на Сталин

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Сърбия Александър Вучич сръбски избори протести Сърбия
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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