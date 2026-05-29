Грузия отвори изба с личната колекция вина на Сталин

Грузинското правителство отвори за пръв път изба, в която се съхраняват 40 000 бутилки от редки сортове грузински и френски вина, част от личната колекция на покойния съветски лидер Йосиф Сталин. Страната възнамерява да продаде вината на търг. Част от тях датират от началото на XIX век, а средствата от продажбата им ще бъдат използвани за отварянето на училище по винарство.

Винопроизводителят Иракли Гилаури, който работи в сътрудничество с грузинското министерство на земеделието по проекта за отваряне на избата заяви, че търгът "ще постави Грузия на картата на колекционерите на вино", цитира го Ройтерс.

Регионът на Южен Кавказ се рекламира като люлка на виното, а археологически находки сочат, че там съществува непрекъсната традиция във винопроизводството, датираща отпреди 8000 години.

Още: България открива почетни консулства в Казахстан и Грузия

Йосиф Сталин, който е роден в Грузия, е бил страстен колекционер и почитател на виното. Неговата колекция включва вина от най-известните винарни в Бордо, които някога са били притежавани от руския император Александър III и неговия син Николай II.

Съветските власти конфискуват императорската колекция след Октомврийската революция през 1917 г., а тя по-късно става собственост на Сталин, който с времето добавя към нея любимите си сортове грузинско вино.

Единствената рафинерия в Грузия спира да преработва руски петрол