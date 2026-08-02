Пожарите в Гърция: Два хеликоптера се сблъскаха докато се борят със стихията край Атина (ВИДЕО)

Два хеликоптера се разбиха в Гърция при операция по потушаване на мащабните пожари край Атина. В ход е спасителна операция. На борда на двата хеликоптера е имало двучленни екипажи.
От дни страната е обхваната от горски пожари. Над 8000 души бяха евакуирани от остров Крит, където изгоряха хиляди хектари земя. От централната част на страната бяха евакуирани предимно туристи – в областите Виотия и Атика недалеч от столицата.
BREAKING: Two firefighting helicopters have collided while tackling wildfires in a region west of Athens.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 2, 2026
A search and rescue operation is under way in the Psatha area, according to Greece's fire department.
The crew members of one of the helicopters involved in… pic.twitter.com/vCsFmOJark
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис предупреди, че през следващите дни метеорологичните условия ще останат тежки. Горещото време е съчетано с ветрове, които достигат до 100 километра в час, което затруднява потушаването на пожарите.