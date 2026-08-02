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Пожарите в Гърция: Два хеликоптера се сблъскаха докато се борят със стихията край Атина (ВИДЕО)

02 август 2026, 19:07 часа 328 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерски съвет
Пожарите в Гърция: Два хеликоптера се сблъскаха докато се борят със стихията край Атина (ВИДЕО)

Два хеликоптера се разбиха в Гърция при операция по потушаване на мащабните пожари край Атина. В ход е спасителна операция. На борда на двата хеликоптера е имало двучленни екипажи.

От дни страната е обхваната от горски пожари. Над 8000 души бяха евакуирани от остров Крит, където изгоряха хиляди хектари земя. От централната част на страната бяха евакуирани предимно туристи – в областите Виотия и Атика недалеч от столицата.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис предупреди, че през следващите дни метеорологичните условия ще останат тежки. Горещото време е съчетано с ветрове, които достигат до 100 километра в час, което затруднява потушаването на пожарите.

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Пожари Хеликоптери Гърция катастрофа
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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