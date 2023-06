Новото гръцко правителство полага клетва

Церемонията е предвидена за 13.00 часа и ще бъде последвано от официално връчване на ресорите на новите министри в техните щабове. ОЩЕ: Ясен е съставът на новото гръцко правителство

Първото заседание на новия кабинет в пълен състав е планирано за сряда в официалната резиденция на премиера в имението Максимос.

Правителнството е готово само ден след като лидерът на "Нова демокрация" Кириакос Мицотакис получи мандат. В неделя партията му спечели парламентарните избори в Гърция.

Дясноцентристката "Нова демокрация" спечели 40,5% от гласовете и 158 места в 300-местния парламент, повече от 20 пункта пред левицата Сириза, която управляваше страната от 2015-2019 г., включително в разгара на продължилата десетилетие икономическа криза в Гърция. ОЩЕ: Мицотакис получи мандат за съставяне на правителство

