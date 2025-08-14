Веласкес похвали Левски за представянето в Европа и посочи основната причина за успеха на "сините"

Наставникът на Левски Хулио Веласкес остана много доволен от представянето на неговия отбор при победата с 2:0 срещу Сабах в третия квалификационен кръг от надпреварата. "Сините" продължават участието си в турнира, след като надвиха своя съперник с общ резултат от 3:0. В герой за столичния тим се превърна Радослав Кирилов с попадението си в края на първото полувреме, а секунди преди последния съдийски сигнал Мазир Сула направи преднината категорична.

Веласкес говори след победата на Левски

"Играхме по изключително умен начин, много интелигентно. Отборът разбра много добре какво се изисква от този мач. Ключовото за мен беше да запазим резултата. Основното беше да победим и считам, че играчите го показаха от първата минута. Много съм горд и доволен от всички тях. Искам да използвам възможността да благодаря на всички фенове, които бяха с нас. Разибра се, и на всички, които днес дойдоха да ни подкрепят на стадиона", заяви Веласкес.

"Винаги има какво да поправим и коригираме, но отборът стоеше много, много добре. Бяхме организирани. Считам, че днес ясно пролича нещо, което е фундаментално при нас. В нашия отбор първият защитник е централният нападател. Оттам насетне започва работата да си върнем топката, но това е колективен труд и е аспект, който ме кара да бъда много горд. Изключително присъствие показа отборът, изключително добр стоеше в моментите с топка. Много съм горд с играчите, които имам привлигята да тренирам", каза още испанският специалист.

