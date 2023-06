Мицотакис получи мандат за съставяне на правителство

Медията пише още, че Мицотакис ще ще положи клетва като гръцки премиер след убедителна победа.

Дясноцентристката "Нова демокрация" спечели 40,5% от гласовете и 158 места в 300-местния парламент, повече от 20 пункта пред левицата Сириза, която управляваше страната от 2015-2019 г., включително в разгара на продължилата десетилетие икономическа криза в Гърция. ОЩЕ: Габриел поздрави Мицотакис за победата на изборите

New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis has received a mandate by President Katerina Sakellaropoulou to form a government. #GreeceElections