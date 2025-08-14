Ради Кирилов: Вървим в правилната посока! Имаме шансове не само за Европа, но и за титлата в България

Един от голмайсторите на Левски Радослав Кирилов говори след победата над Сабах, която класира "сините" за плейофите в Лигата на конференциите. Кирилов вкара първия гол в мача, а след срещата отбеляза, че тимът има своите шансове за класиране за основната фаза, но смята, че такива шансове има и за спечелване на титлата в България. Тъкмо за това Кирилов вярва, че Левски трябва да играе мач за мач и първо трябва да се фокусира върху шампионатния двубой с Ботев Враца и едва след това да мисли за потенциалния следващ съперник в плейофите, който най-вероятно ще бъде АЗ Алкмаар.

Мнението на Ради Кирилов след победата над Сабах в Азербайджан

"Успяхме да прескочим този кръг. Първият мач ни даде спокойствие за втория мач. Тактически спазихме всички указания перфектно. Вървим в правилната посока. Смятам, че този отбор има още накъде да се развива. Направихме доста ситуации пред противниковата врата", започна Радослав Кирилов пред Diema Sport.

"Който и да влезе на терена, трябва да дава най-доброто от себе си. Няма сърдити. Виждате, в първенството играят едни хора, в Европа - други. И обратно. Всеки дава своя принос. Тепърва ще имаме време да анализираме противника. Първо имаме мач с Ботев Враца в първенството. Трябва да сме концентрирани мач за мач. Аз мисля, че и за първенството трябва да се борим, защото смятам, че имаме шансове за титлата."

"Отговорността е голяма. Всички знаят какъв клуб е Левски. Ментално се изискват доста усилия, но и физически. Мисля, че сме подготвени добре и това се вижда на терена", добави още Ради Кирилов. Ето как Левски отстрани Сабах от Европа.

