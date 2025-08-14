Боримиров потвърди, че Левски се мести на друг стадион и отсече: Парите от УЕФА са добре дошли!

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров потвърди, че "сините" ще играят домакинския си мач в плейофите на Лигата на конференциите на Националния стадион "Васил Левски". Столичният гранд ще се премести от своя стадион "Георги Аспарухов" на по-големия национален стадион в центъра на София, където най-вероятно ще посрещне нидерландския гранд АЗ Алкмаар. Освен това Боримиров призна, че финансовият стимул в Европа е голям, като каза, че парите от УЕФА ще бъдат използвани правилно.

Ще отлага ли Левски мач заради Европа?

"Перфектно изигран мач. Благодаря на нашите фенове. Благодаря на цялата синя общност, че ни повярва. Ще се стараем с нашата игра да притесним следващия ни съперник - и ако можем, да ги отстраним. Дали ще искаме отлагане на мача с Ботев Пловдив? Обмисляме го, но това ще го решим следващата седмица. Мачът с Ботев Враца със сигурност ще го играем по програма. Програмата е доста сгъстена", каза Боримиров.

"Сините" все още изплащат лихви, а като ги изплатят, ще надграждат сериозно

"Целта ни е да ставаме все по-добри и да надграждаме. Вървим по този път. Знаете, че не ни е лесно, защото финансово изплащаме лихви, всичко друго сме изплатили. Стремим се да оздравим клуба. И когато имаме по-голяма финансова възможност, ще надградим сериозно."

"Разбира се, че парите от Европа са важни. Ние други странични приходи нямаме, освен приходите от мачовете. Сега и парите, които ще дойдат от УЕФА, са добре дошли. Мисля, че ще ги използваме много правилно. Надяваме се, че ще продължим да радваме нашите фенове. Разбира се, че на Националния стадион ще се играе домакинският мач в плейофите", добави още той.

