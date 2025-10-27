Войната в Украйна:

Опасни валежи и възможни наводнения в Истанбул

Истанбулската голяма община издаде предупреждение за опасни валежи и силни ветрове, които ще засегнат града през днешния и утрешния ден, съобщава сайтът „Дейли сабах“. 

В предупреждението се посочва, че се очаква поривите на вятъра днес да достигнат 65 км/ч. Количеството валежи в различните части на града се очаква да достигне между 10 и 30 литра на квадратен метър. 

Местните власти предупреждават жителите и посетителите на Истанбул да бъдат внимателни и да планират придвижването си из града добре поради очаквани прекъсвания на транспортните връзки. Властите също така предупреждават да се избягват ниските места и крайбрежните зони на Истанбул заради повишения риск от наводнения

Според метеорологичната прогноза се очаква времето в Истанбул да се подобри в сряда.  

