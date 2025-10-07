Войната в Украйна:

Червен код за опасни валежи: Ето къде ще вали най-много

07 октомври 2025, 06:25 часа 402 прочитания 0 коментара
Днес ще се задържи облачно, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Продължителни и значителни валежи от дъжд ще има в източните и северните райони от страната. В югозападните и централните южни части от страната валежите ще отслабнат, но с прекъсване все още на места ще превалява дъжд. Обявени са червен, оранжев и жълт код за очаквани валежи в повечето области на страната.

Къде ще вали най-много?

Червен код е обявен за областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и части от Ямбол.

Велико Търново, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе са в оранжево.

Пловдив, Сливен, Смолян и Стара Загора са оцветени в жълто.

Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, а в североизточните райони - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса.

В планините ще бъде облачно. В масивите на Югозападна България с прекъсване ще вали дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина - сняг. По-значителни и продължителни ще бъдат валежите по Стара планина и Странджа. Ще духа силен вятър от север-северозапад, а по най-високите части - от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра - около 0 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Температурата на морската вода е от 18-19 градусапо Северното Черноморие до 20-21 градуса по Южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

