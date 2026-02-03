Кой е "питбулът" на Вучич в мантия?

Сръбската православна църква изглежда изцяло подчинена на властта в Сърбия и вече се включва в преследвания на критиците на сръбския президент Александър Вучич, като дори анатемоса и лиши от православни погребения двама живи свещеници, позволили си да кажат нещо срещу сръбския държавен глава. Ролята на главен следовадетл-инквизитор изглежда е поел не патриархът на Сърбия, а Велибор Джомич, служител на Сръбсакта църква, който някога е отговарял за Черна гора, научи от свои източници македонската медия religia.mk.

"Питбулът" на Вучич в мантия

„Джомич стана известен в църковните и светските среди като „питбулът на Вучич в роба“, защото безмилостно извършва действия срещу всеки, свързан със Сръбската православна църква, който се осмели да се отклони от твърдолинейната доктрина на Вучич с изявления и действия“, казват източниците на македонската религиозна медия от върха на Сръбската църква.

Жертвите на инквизицията "Свети Сава"

Последните жертви на инквизицията „Свети Сава“ на Вучич и Порфирий са теолозите Благой Пантелич и Вукашин Миличевич, които бяха отлъчени от Сръбската православна църква преди два дни. Миличевич е лишен и от свещенически сан, според решението на Църковния съд на Белградско-Карловаческата архиепископия. Богословите Пантелич и Миличевич не са единствените жертви на преследването, пряко извършено от питбула на Вучич, Джомич. Високопоставен служител на Сръбската църква, известен като Жички митрополит Юстин, е подложен на критики от страна на Борда на директорите на тази организация, известна като „Синод на Сръбската православна църква“. Върховният орган на Сръбската православна църква (СПЦ) започна разследване срещу Юстин през октомври миналата година, обяснявайки, че „начинът, по който той е ръководил Жическа епархия досега, е съмнителен“.

Историите за „съмнителния начин“ на ръководене на епархията са фарс и прозрачна пропаганда, която служи за прикриване на факта, че случаят с Юстин е политическо преследване поради неговата неадекватност и защото Жичкият митрополит е отказал да застане на страната на неформалния патриарх на Сръбската православна църква Вучич. Юстин беше един от шестимата епископи, които през март миналата година подкрепиха студентите и се дистанцираха от писанията на лица от Сръбската православна църква, които (студентите) нарекоха „усташи“. ОЩЕ: Анатема и забрана за нормално погребение: Сръбската църква не търпи критиците на Вучич