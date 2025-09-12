Войната в Украйна:

Заради опасните отпадъци в битовата смет: Осъдиха болница с 20 000 лв.

12 септември 2025, 14:03 часа 523 прочитания 0 коментара
Заради опасните отпадъци в битовата смет: Осъдиха болница с 20 000 лв.

Столичната община осъди УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови. Софийският районен съд наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Случаят е един от многото на установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които Столична община алармира в последната година.

ОЩЕ: Пестят ли болници в София пари: Биологични отпадъци в битовия боклук - опасността е за всички

Какво е нарушението?

Нарушението, за което общината осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ на 20 000 лв. е констатирано на 7 ноември 2024 г. при проверка на екип на Столичен инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки. Те са били изхвърлени в и до контейнери за битов отпадък, без изискваните стикери и по начин, който застрашава здравето и безопасността на хората, работещи в системата за сметосъбиране и третиране на отпадъци.

ОЩЕ: Опасни медицински отпадъци са открити в боклука на София

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В началото на април, като крайна превантивна мярка срещу повтарящите се нарушения, екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО). 

ОЩЕ: Терзиев алармира: Човешки тъкани и кръв се изхвърлят в общия боклук

След обявените тогава мерки, броят на нарушенията значително е намалял, съобщиха от Столична община. От април досега са засечени само два нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
болница Завод за боклук боклук опасни отпадъци СПТО
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес