Заради опасните отпадъци в битовата смет: Осъдиха болница с 20 000 лв.

Столичната община осъди УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови. Софийският районен съд наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Случаят е един от многото на установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които Столична община алармира в последната година.

Какво е нарушението?

Нарушението, за което общината осъди УМБАЛ „Света Екатерина“ на 20 000 лв. е констатирано на 7 ноември 2024 г. при проверка на екип на Столичен инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки. Те са били изхвърлени в и до контейнери за битов отпадък, без изискваните стикери и по начин, който застрашава здравето и безопасността на хората, работещи в системата за сметосъбиране и третиране на отпадъци.

В началото на април, като крайна превантивна мярка срещу повтарящите се нарушения, екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО).

След обявените тогава мерки, броят на нарушенията значително е намалял, съобщиха от Столична община. От април досега са засечени само два нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.