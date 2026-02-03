Лайфстайл:

Сърбия планира масово производство на въоръжени хуманоидни роботи (СНИМКИ)

03 февруари 2026, 11:01 часа 229 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич обяви, че сръбската армия ще бъде подсилена с хиляди въоръжени хуманоидни роботи, предаде македонската медия "Сакам да кажам".  Производството им е планирано да започне тази година, като то е вследствие на подкрепа от китайския президент Си Дзинпин. „Това ще бъде една от най-големите инвестиции в Сърбия в историята“, обяви той.

Вучич е доволен, че Сърбия може да стане една от първите страни в Европа, които ще произвеждат хуманоидни роботи.

Србија би од ове године могла да буде прва земља у Европи која производи хуманоидне роботе

Новите роботи ще бъдат част от следващия военен парад

Новината Вучич съобщи след като посети Китайския културен център в Белград, където беше представен роботът „Лука“ на китайската компания „Агибот“.

"Такъв робот може да носи 20-30 килограма оборудване, а казаха, че в Китай имат роботи, които могат да носят 100 килограма. Там имат роботи в граничния контрол, по пътищата, а могат да бъдат и въоръжени. Така че на следващия военен парад ще имаме хиляди въоръжени роботи и с това допълнително ще осигурим сигурността на страната“, каза Вучич.

Сърбия и ИИ

Междувременно планът на страната е да има до 8000 служители в индустрията за изкуствен интелект до 2030 г., предаде македонската медия "Независен".

"Ако всичко върви добре, до 2030 г. ще наемем 8000 души в тази индустрия. Ще започнем с 500, а накрая ще останат 8000. Наред с фабриките за роботи ще имаме и така наречените фабрики за данни, където хуманоидните роботи трябва да се учат от хората и да помнят точно като хората", каза Вучич. ОЩЕ: Спортът на бъдещето: Роботи вече и на боксовия ринг (ВИДЕО)

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
