Сърбия планира масово производство на въоръжени хуманоидни роботи (СНИМКИ)

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че сръбската армия ще бъде подсилена с хиляди въоръжени хуманоидни роботи, предаде македонската медия "Сакам да кажам". Производството им е планирано да започне тази година, като то е вследствие на подкрепа от китайския президент Си Дзинпин. „Това ще бъде една от най-големите инвестиции в Сърбия в историята“, обяви той.

Вучич е доволен, че Сърбия може да стане една от първите страни в Европа, които ще произвеждат хуманоидни роботи.

Новите роботи ще бъдат част от следващия военен парад

Новината Вучич съобщи след като посети Китайския културен център в Белград, където беше представен роботът „Лука“ на китайската компания „Агибот“.

"Такъв робот може да носи 20-30 килограма оборудване, а казаха, че в Китай имат роботи, които могат да носят 100 килограма. Там имат роботи в граничния контрол, по пътищата, а могат да бъдат и въоръжени. Така че на следващия военен парад ще имаме хиляди въоръжени роботи и с това допълнително ще осигурим сигурността на страната“, каза Вучич.

Сърбия и ИИ

Междувременно планът на страната е да има до 8000 служители в индустрията за изкуствен интелект до 2030 г., предаде македонската медия "Независен".

"Ако всичко върви добре, до 2030 г. ще наемем 8000 души в тази индустрия. Ще започнем с 500, а накрая ще останат 8000. Наред с фабриките за роботи ще имаме и така наречените фабрики за данни, където хуманоидните роботи трябва да се учат от хората и да помнят точно като хората", каза Вучич.