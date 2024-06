Откриха тялото на изчезналия журналист от BBC на популярен гръцки остров

На 7 юни властите обявиха, че засилват издирването, след като британецът за последен път е бил видян жив на 5 юни. Съпругата му Клеър Бейли е сигнализирала полицията, когато той не се е върнал от разходка по крайбрежието на острова, където са били на почивка, пише БГНЕС.

Мозли е здравен журналист, известен с участието си в предавания на BBC, включително "The One Show" и "This Morning", и с режисирането на документални филми.

