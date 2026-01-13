Петролни танкери на Гърция бяха ударени от дронове в Черно море

Два петролни танкера, управлявани от Гърция, бяха ударени от дронове във вторник близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, който обработва около 80% от износа на петрол от Казахстан през Черно море, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на шест източника, сред които и "Ройтерс". Каспийския тръбопроводен консорциумдоставя петрол до терминала „Южная Озереевка“ на Черно море, близо до Новоросийск в южната част на Русия.

Подробности за атаките

Един от танкерите, Delta Harmony, се управлява от гръцката Delta Tankers, показват данни на LSEG, и според източниците се е очаквало да товарят петрол от Tengizchevroil. Другият, „Матилда“, се управлява от гръцката компания „Тенамарис“ и се очакваше да товарят петрол от Карачаганак, добавиха източниците.

Служител на Thenamaris потвърди, че „Матилда“ е била ударена от два дрона, докато е чакала в баластно състояние на 30 мили от Каспийския тръбопроводен консорциум. „Няма пострадали и корабът е претърпял леки повреди по палубните конструкции според първоначалната оценка, която е напълно поправима. Корабът, независимо от плаваемостта си, сега отплава от района“, каза служител на компанията.

„Делта Танкерс“ не отговори веднага на исканията на „Ройтерс“ за коментар. Два източника от службата за морска сигурност съобщиха, че на борда е избухнал пожар, който е бил бързо потушен. ОЩЕ: 80% намаление на вноса: И Казахстан бяга от руския петрол