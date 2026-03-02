Балканска държава засили охраната на военните летища

Ескалацията на конфликта в Близкия изток постави всички държави в региона на нокти. След като САЩ и Израел атакуваха Иран, той отвърна с обстрел по американски военни обекти на територията на своите съседи.

Щети обаче понесе и Европа в лицето на Кипър, където има американска военна база.

На този фон Гърция реши да засили охраната на военни летища, използвани от силите на НАТО.

Реакцията на Гърция

Гръцките власти повишиха охраната на военноморската база Суда на остров Крит след удара с дрон на британската база в Кипър. Подсилени са противоракетните системи за отбрана на базата в Крит.

От гръцкото министерство на отбранатаоенното съобщават, че военното летище функционира без прекъсване.

На този фон беше повишена охраната и защитата на американските дипломатически мисии в Атина и Солун, както и на американски компании на територията на Гърция.

Лидерът на опозиционната партия СИРИЗА поиска премиерът Кириакос Мицотакис спешно да се яви в парламента и да обясни политическата позиция на Атина в конфликта в Близкия изток, предаде БНР.

"Гърци не е допустимо да бъде опашка на САЩ и Израел и трябва да има самостоятелна политика и цели в Близкия изток", смятат от СИРИЗА.

Източник: Getty Images

Гръцкото правителство призова за спазване на международното право.

Само за ден на летището в Атина бяха анулирани 45 полета от и към гръцката столица. Промени ще има и днес.

Ударен гръцки кораб

В същото време стана ясно, че гръцки кораб е един от четирите, които бяха ударени близо до Ормузкия проток в устието на Персийския залив в неделя, съобщи гръцкото издание Kathimerini.

Корабът, собственост на Гърция, е Ocean Electra, танкер тип „Medium Range 2“ с водоизместимост 47 377 тона, плаващ под либерийски флаг. Той е регистриран на гръцката компания Antlia Navigation Ltd., управлявана и експлоатирана от Oceangold Tankers Inc., базирана в атинското предградие Вулиагмени.

Съобщава се, че Ocean Electra е била ударена от дрон или ракета. Досега няма съобщения за пострадали или сериозни щети.

Онлайн навигационни приложения показват, че корабът се е насочил към пристанището Ал-Хамрия в Дубай.