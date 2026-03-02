Вучич сравни ударите срещу Иран с бомбардировките над Югославия през 1999 г.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран ще имат дългосрочни последици на световната политическа сцена. В интервю за Informer Вучич направи паралел между събитията в Иран и интервенцията на НАТО над остатъчна Югославия през 1999 г. и последвалите политически промени в Сърбия, съобщава хърватската медия "Индекс". „Всичко това се извършва по начина, по който беше в Сърбия. През цялото време лъгаха, че е хуманитарна катастрофа, а същността беше смяна на режима в Белград и получаване на независимост от Косово. Така че, това е опит за поемане на пълна власт в Иран“, смята Вучич

Вучич е очаквал ескалацията в Близкия изток

Той оцени, че конфликтът в Близкия изток не е бил неочакван и че е бил подготвян от дълго време.

„Не беше неочакван. Не мисля, че третата световна война е започнала, но не мисля и, че това ще приключи след един ден“, каза той. Той добави, че не смята, че Иран, въпреки борбата, има голям шанс да защити страната и територията.

Сърбия укрепва отбранителните си способности

Сръбският президент е категоричен, че Сърбия трябва да запази мира и независимостта си, но същевременно да укрепи отбранителните си способности.

Вучич обяви предстоящото придобиване на нови, както каза, изключително мощни системи за противовъздушна отбрана. „Ще запазя мира, но зависи и от това колко сте силни. Ще придобием невероятно мощни системи. Сериозно го обмисляме, имаме многопластова отбрана“, каза Вучич. ОЩЕ: Орбан: През 1999 г. Клинтън поиска Унгария да нападне Сърбия