Анатема за едни, орден за "Росатом": Сръбската църква не крие пристрастията си

На фона на своеборазната инквизицията срещу неверните на Вучич свещеници Сръбската църква изглежда има анатема за едни, а за "Росатом" - орден. С други думи Сръбската православна църква изобщо не крие пристрастията си и разкрива задачите, които има, а именно да преследва инакомислещите в Сърбия и да подкрепя сръбския президент Александър Вучич, въпреки недоволството на хората срещу него.

Орден за "Росатом"

Сръбският патриарх Порфирий връчи орден „Свети княз Лазар“ на Алексей Евгеньевич Лихачов, директор на Държавната корпорация „Росатом". Орденът беше връчен на тържествен прием в дома „Свети Сава“ във Врачар, пише religija.mk.

Освен директор на "Росатом"- по-интересната част в биографията на Лихачов е, че той е и директор на фондация „Християнско наследство и култура“.

Ето защо той получава "високо църковно признание в знак на благодарност за многобройните му благотворителни дела и за любовта, проявена към Сръбската православна църква, както и за приноса му за популяризирането и запазването на християнската култура и православното наследство по целия свят".

"Меката сила" на Русия

Фондация „Християнско наследство и култура" е създадена с подкрепата на руската държавна корпорация „Росатом" и официално се занимава с популяризиране на християнската култура, подкрепа за възстановяване на храмове и манастири, както и с развитието на образователни и междурелигиозни инициативи в редица страни. В публичното пространство обаче се подчертава, че тя може да се разглежда и като „инструмент за влияние" в рамките на по-голямо сътрудничество между държавните и църковните структури в Русия. Някои анализи на външни организации и медии показват, че подобни фондации, свързани с държавни компании и Руската православна църква, на практика се използват за разширяване на сътрудничеството и отношенията с православни общности в чужбина и потенциално за формиране на международни мрежи, които могат да служат и като част от по-широки дипломатически дейности, както и стратегии за културно и религиозно влияние в чужбина, в рамките на т.нар. „мека сила", пише още religija.mk.

