По-бедни сме от българите и албанците, оплакват се гърците

"Гърците са по-бедни от българите и албанците“. Това отбелязват повечето гръцки медии, като коментират и анализират данните на европейската статистическа агенция "Евростат". Повечето стоки от първа необходимост са поскъпнали с трицифрени проценти заради високите данъци и акцизи. Опозицията настоява за премахване на някои дънци върху хранителните стоки, отбелязват още медиите в южната ни съседка, цитирани от БНР.

Само в последните четири години има шокиращи поскъпвания на стоките от първа необходимост в Гърция, според проучване на Асоциацията на гръцките потребители.

Само горивата са поевтинели малко

Още: Тиквички, кайсии, зеленчуци: Поскъпването продължава

Например шоколадът се е повишил с 581%, а кафето - с 291%. Говеждото месо за четири години е поскъпнало с 377%, свинското със 140%, а агнешкото - с 209%. Почти двойни са цените на сирене, яйца, масло.

Снимка БГНЕС

При електроенергията се отчитат колебания в зависимост от глобалната несигурност, коментират специалистите, но повишението за четири години е 109%.

При горивата – бензин и дизел има намаляване на цената.

Семейният бюджет е пробит

Още: Ръст на цените с до 83%: Кои храни поскъпват най-много и къде?

Въпреки че гръцкото правителство намали и премахна част от дънъците, бюджетът на гърците не издържа.

Последното проучване на европейската статистическа агенция "Евростат" показва,че 67% от гърците имат усещане за бедност.

“Гърците са по-бедни от българи и албанци“, пишат в коментари гръцките медии.

Депутати от опозицията коментираха, че гърците ще продължават да живеят в бедност, докато не се премахнат данъци и акцизи на стоки от първа необходимост.

Още: Ще го отнесат потребителите: Браншът срещу закона за таван на надценките